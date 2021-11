Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Joan Laporta dans ce dossier brûlant !

Publié le 19 novembre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que de nombreux clubs seraient intéressés par la perspective de l’accueillir, Gavi n’aurait d’yeux que pour le FC Barcelone.

À défaut de pouvoir recruter massivement, le FC Barcelone entend au moins réussir à conserver ses meilleurs éléments. Dans cette optique, le club catalan a réussi à boucler les prolongations d’Ansu Fati et de Pedri au cours des dernières semaines. Désormais, c’est Gavi qui pourrait suivre leurs traces, lui qui est la révélation de ce début de saison coté Barça du haut de ses 17 ans. Et tandis que ses performances, son contrat le liant au FC Barcelone jusqu’en 2023 et sa clause de seulement 50 M€ ont attiré des courtisants, le milieu de 17 ans aurait d’ores et déjà tranché pour son avenir.

Plusieurs clubs veulent Gavi, mais…

En effet, si l’on en croit les informations dévoilées ce vendredi par Matteo Moretto, Gavi a pour seule et unique priorité de rester au FC Barcelone et d’y prolonger son contrat. Ainsi, bien que de nombreux clubs seraient sur ses traces à l’instar de Chelsea, tout indique que le Barça a un boulevard devant lui pour blinder sa jeune pépite et s’assurer ses services sur le long terme. Reste maintenant à savoir à quel moment tout cela sera finalisé.