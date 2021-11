Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a pris une décision tonitruante pour Philippe Coutinho !

Publié le 19 novembre 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que Philippe Coutinho ne parvient toujours pas à remonter la pente au FC Barcelone, le club catalan serait maintenant en train de lui chercher une porte de sortie après l’aval de Xavi en ce sens.

Philippe Coutinho est en train de devenir une épine dans le pied du FC Barcelone. Recruté à prix d’or à Liverpool en janvier 2018 et percevant des émoluments colossaux, l’international brésilien n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club catalan. Pire, son année en prêt au Bayern Munich en 2019/2020 ne l’a absolument pas relancé et il a passé une grande partie de la saison dernière blessé. Ainsi, pour alléger sa masse salariale et engranger des liquidités, le FC Barcelone cherche à lui trouver une bonne de sortie depuis un bon moment. Mais cela n’est clairement pas une chose aisé, et les choses ne semble pas s’améliorer.

Xavi donne son aval pour qu'une solution soit trouvée avec Philippe Coutinho