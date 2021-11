Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi reçoit un énorme message pour un retour au Barça !

Publié le 19 novembre 2021 à 18h15 par B.C.

Alors que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Eric Garcia ne cache pas son envie de voir un jour l’Argentin retourner chez les Blaugrana.

Cet été, le FC Barcelone a dû se résoudre à laisser partir sa star. Libre à l’issue de la saison dernière, Lionel Messi n’a pu prolonger son bail avec le FC Barcelone en raison des difficultés financières rencontrées par le club culé. Une aubaine pour le PSG, qui a rapidement su attirer Lionel Messi dans ses rangs. Depuis, l’Argentin est regretté en Catalogne, et plusieurs personnes au sein du Barça espèrent déjà assister au retour de leur ancien taulier, à l’instar de Dani Alves et Joan Laporta. Interrogé par Sport , Eric Garcia reconnaît également qu’il aimerait voir Lionel Messi retourner chez les Blaugrana .

« Si j’aimerais un retour de Messi et Iniesta ? C’est clair »