Mercato - ASSE : Caïazzo et Romeyer prennent une grande décision pour la vente du club !

Publié le 19 novembre 2021 à 19h10 par A.M.

Malgré les récentes informations concernant leurs intentions, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo semblent bien avoir l'intention de vendre l'ASSE.

Depuis plusieurs mois, le processus de vente de l'ASSE est lancé et devrait connaître un tournant décisif mardi prochain, date à laquelle KPMG, le cabinet d'audit mandaté pour éplucher les candidatures, présentera les offres reçues à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Cependant les réelles volontés des deux propriétaires du club restent incertaines. Longtemps en course pour racheter l'ASSE, Norodom Ravichak révélait d'ailleurs ces derniers jours s'être « posé la question de savoir si les deux présidents veulent vraiment vendre . »

Romeyer et Caïazzo veulent vendre l'ASSE