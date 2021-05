Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour Ter Stegen !

Publié le 28 mai 2021 à 0h30 par A.C.

Titulaire indiscutable au FC Barcelone depuis son arrivée, Marc-André Ter Stegen est annoncé proche d’un possible départ.

Alors qu’il va quitter le Milan AC libre à la fin du mois de juin, Gianluigi Donnarumma va déclencher la grande valse des gardiens de buts. Cela pourrait notamment concerner la Juventus, le Paris Saint-Germain, mais surtout le FC Barcelone ! La presse italienne an effet annoncé une rencontre entre Mino Raiola et le président Joan Laporta, pour parler justement d’une arrivée de Donnarumma. Ce dernier pourrait d’ailleurs éjecter Marc-André Ter Stegen, qui est pourtant un cadre du Barça depuis plusieurs années maintenant et qui devrait prendre la direction du Borussia Dortmund.

Dortmund choisi Kobel