Mercato - PSG : Pour Paul Pogba, c’est terminé !

Publié le 20 novembre 2021 à 5h15 par Th.B.

Disposant d’un contrat courant jusqu’en juin prochain à Manchester United, Paul Pogba ne devrait finalement pas prolonger son engagement envers le club mancunien, la collaboration entre les Red Devils et le clan Pogba ayant atteint un point de non-retour. Le PSG est prévenu.

Et si Paul Pogba vivait ses dernières semaines en tant que joueur de Manchester United ? À l’issue de la saison, le champion du monde tricolore devrait disposer du statut d’agent libre, une situation contractuelle qui plairait particulièrement au PSG et ainsi qu’au Real Madrid, pour ne citer que le club parisien et l’institution merengue. Ces derniers temps, L’Équipe évoquait une volonté ferme de Pogba de signer une prolongation de contrat afin d’être le joueur le mieux payé de Premier League. Mais ce souhait ne devrait pas se concrétiser.

Pas de prolongation pour Pogba