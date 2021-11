Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça n’a toujours pas digéré le feuilleton Lionel Messi…

Publié le 20 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Le FC Barcelone a perdu sa légende vivante à l’intersaison lorsque Lionel Messi a plié bagage pour rejoindre le PSG. Et un crack du club culé en a rajouté une couche sur ce départ colossal…

« Si j’aimerais que Messi revienne ? Qu'est-ce que je peux dire ? Si vous me donnez quelques heures, je vais le chercher. C'est le plus grand que j’ai jamais vu et que j'ai eu comme coéquipier. Ce serait formidable de le revoir ici ». À peine arrivé au FC Barcelone, Dani Alves faisait passer le message suivant mercredi au cours de sa présentation au Camp Nou. Une déclaration dans la lignée de celle effectuée par le président Joan Laporta qui a ouvert la porte en grand à deux légendes du FC Barcelone : Lionel Messi et Andrés Iniesta. Parti au PSG à l’intersaison, en raison de l’incapacité du Barça à renouveler son contrat, d’un point de vue financier, Messi est parti au PSG pour remplir ses nouveaux objectifs comme il l’a avoué sur Instagram mercredi soir. Néanmoins, du côté du FC Barcelone, on n’a absolument pas oublié le numéro 30 du PSG.

« Malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé »