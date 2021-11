Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va lancer son offensive pour Mbappé !

Publié le 20 novembre 2021 à 9h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a de grandes chances de partir libre à l'issue de la saison. Mais le Qatar n'a absolument pas renoncé à sa prolongation.

L'avenir de Kylian Mbappé reste un enjeu majeur au PSG. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin prochain et il y a de fortes chances que le Real Madrid revienne à la charge dès le 1er janvier, date à laquelle Kylian Mbappé sera autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Et alors qu'il avait récemment révélé avoir demandé son départ cet été, l'ancien Monégasque aurait toujours l'ambition de rejoindre le Real Madrid à l'issue de son bail.

Une prolongation d'un an pour Mbappé