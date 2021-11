Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre légendaire préparée par le Qatar pour Zidane ?

Publié le 20 novembre 2021 à 8h15 par B.C.

Comme révélé par le 10 Sport, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance au sein de l’état-major du PSG, et à en croire la presse catalane, une offensive serait imminente dans ce dossier.

À la tête du PSG depuis bientôt un an, Mauricio Pochettino ne fait toujours pas l’unanimité dans la capitale en raison des prestations peu convaincantes de son équipe. Une situation qui pourrait à terme pousser l’Argentin vers la sortie. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le départ de Mauricio Pochettino n’est plus un sujet tabou au sein du PSG, où plusieurs pistes sont déjà d’actualité. À Doha, le profil de Zinedine Zidane fait en tout cas l’unanimité, et le club peut compter sur le soutien d’Alain Migliaccio, le proche conseiller de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Et à en croire la presse espagnole, le PSG pourrait rapidement passer à l’action.

Une offensive imminente pour Zidane ?