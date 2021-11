Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta apporte une énorme précision sur le retour de Messi !

Publié le 20 novembre 2021 à 8h45 par La rédaction

Ayant enregistré les retours de Xavi et Dani Alves, Joan Laporta a révélé qu'il n'excluait pas que Lionel Messi et Andrés Iniesta puissent revenir un jour en Catalogne. Cependant, le président du FC Barcelone a tenu à apporter quelques précisions sur ses propos.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réalisé un énorme coup en s'attachant les services de Lionel Messi, libre de tout contrat après ne pas avoir réussi à prolonger avec le FC Barcelone. Cependant, Joan Laporta garderait toujours l'Argentin dans un coin de sa tête, au même titre qu'Andrés Iniesta. Après avoir officialisé les retours de Xavi et Dani Alves, le président du Barça a révélé dans la conférence de presse de présentation du Brésilien qu'il n'excluait pas que Lionel Messi et Andrés Iniesta puissent également revenir en Catalogne : « Je ne l'exclus pas. C'est ce qui s'est passé avec Dani, qui a déjà déclaré que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a également consenti un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. » Des paroles qui ont sûrement créé un certain enthousiasme chez les supporters catalans. Cependant, le haut dirigeant du Barça a apporté quelques précisions sur ses paroles.

Laporta n'envisage plus les retours de Messi et Iniesta «en tant que joueurs»