Mercato - PSG : Le FC Barcelone est déjà fixé pour le retour de Messi !

Publié le 19 novembre 2021 à 22h50 par La rédaction

Le président du Barça Joan Laporta s’est exprimé sur un éventuel retour de Messi lors de la présentation de Dani Alvès. Décryptage.

A l’occasion de la conférence de presse de Dani Alves, le président Joan Laporta a de nouveau évoqué la possibilité d’un retour de Lionel Messi à Barcelone : « Je ne l'exclus pas. C'est ce qui s'est passé avec Dani, qui a déjà déclaré que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a également consenti un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent toujours. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour le moment, ils ont des contrats avec d'autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais ».

Rien à voir entre les cas Dani Alves et Messi

Une fois de plus, Joan Laporta entretient l’illusion du statut maintenu pour le FC Barcelone, mais tous les faits démontrent qu’aujourd’hui, le club catalan n’est absolument pas en situation de financer un tel deal, alors même que les derniers échos des médias catalans annoncent que Xavi a dû lui-même payer tout ou partie de sa clause libératoire de 5 millions d’euros à Al-Sadd pour pouvoir signer. Dans le même ordre d’idée, Laporta entretient encore l’illusion en dressant un parallèle entre la situation de Messi et le retour de Dani Alves, alors que les deux cas n’ont rien à voir, le Brésilien étant libre et âgé de 38 ans.