Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel donne une réponse claire à Xavi pour cet hiver !

Publié le 20 novembre 2021 à 8h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone serait prêt à lancer une offensive auprès de Chelsea pour le prêt d’Hakim Ziyech cet hiver, Thomas Tuchel a tenu à calmer les ardeurs du Barça pour l’international marocain.

Témoignant d’un gros désert dans son secteur offensif en raison d’importantes indisponibilités dont les absences d’Ousmane Dembélé et d’Ansu Fati, Xavi Hernandez réclamerait un renfort pour épauler Memphis Depay à la pointe de l’attaque du FC Barcelone. Et dans le cadre du mercato hivernal, les dirigeants blaugrana pourraient lancer une offensive sur le marché pour répondre aux demandes de Xavi. Et l’option Hakim Ziyech, qui ne dispose pas d’un statut d’indéboulonnable à Chelsea, plairait particulièrement au président du Barça, Joan Laporta, en vue d’un éventuel prêt sans option d’achat obligatoire. Cependant, dans l’esprit de Thomas Tuchel, ce ne serait pas d’actualité.

« On ne pense pas à un changement potentiel, à un échange ou à quoi que ce soit d'autre en hiver »