Mercato - PSG : Pogba, De Ligt... Raiola prépare une opération colossale !

Publié le 20 novembre 2021 à 7h15 par A.C.

Mino Raiola pourrait bien être l’un des grands acteurs des prochaines session de mercato, avec plusieurs joueurs de son écurie qui attisent l’intérêt des plus grands clubs d’Europe.

Parfois, il est même plus connu que ses propres joueurs. Depuis les années 90, Mino Raiola travaille dans l’ombre pour construire les carrières de ses protégés. Il y a notamment eu Dennis Bergkamp, Pavel Nedved, Robinho et plus récemment Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Romelu Lukaku ou encore Gianluigi Donnarumma. Le dossier bouillant du moment semble toutefois concerner un autre de ses joueurs, avec Paul Pogba. Ce dernier est en fin de contrat avec Manchester United et alors que sa prolongation semble totalement enterrée, le Paris Saint-Germain rêve de frapper un gros coup.

Raiola pourrait ramener Pogba à la Juventus... qui lâcherait De Ligt