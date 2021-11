Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse ouverture pour Leonardo avec Pogba ?

Publié le 18 novembre 2021 à 22h10 par La rédaction

Minoa Raiola s’est exprimé sur l’avenir de Paul Pogba et un éventuel retour à la Juve. Décryptage.

Mercredi, au sortir de l'assemblée de l'Association italienne des agents de football, Mino Raiola a été questionné sur un possible retour de Paul Pogba à la Juventus, alors que les médias italiens annoncent depuis quelques jours que le Français souhaite revenir à Turin et qu’il est prêt à baisser son salaire pour cela : « Pogba à la Juve un rêve ? Rêver est gratuit et qui ne rêve pas est mort. Je dis donc rêvons, ça fait du bien. Ensuite on verra si ces rêves se réaliseront. Décembre est le bon mois pour rêver non ? Mais il est encore trop tôt pour dire quelque chose. En plus je ne sais pas pourquoi, quand je parle de Pogba en Angleterre même les morts se réveillent. Il est donc mieux de ne rien dire pour le moment. Surtout avec les anciens joueurs de Manchester United qui ne savent parler que de Raiola et Pogba ». Que peut-on déduire ?

Pogba pas prêt à tout pour signer à la Juve ?

Lorsque l’on décrypte en détail les propos de l’agent du milieu français, ils laissent imaginer que Pogba aimerait en effet revenir à la Juve, mais que ce retour s’annonce compliqué financièrement, ce qui tend à infirmer le fait que le joueur soit d’ores et déjà disposé à faire des efforts financiers pour signer à Turin. De quoi laisser encore une marge de manœuvre au PSG, lui aussi positionné.