Mercato - PSG : Une occasion en or s’offre au Qatar pour Zidane !

Publié le 18 novembre 2021 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 18 novembre 2021 à 20h44

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino n’est plus un sujet tabou dans les hautes sphères du PSG, Zinedine Zidane apparaît comme la cible prioritaire des Qataris en cas de départ précipité de l’Argentin. Un temps réticent, l’ancien entraîneur du Real Madrid semble désormais favorable à l’idée de rejoindre le club de la capitale.

Une année après le départ surprise de Thomas Tuchel à la veille de Noël, le PSG va-t-il encore faire parler durant la trêve hivernale ? Cette possibilité n’est pas à exclure d’après nos informations. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le départ de Mauricio Pochettino est désormais envisagé, à Paris comme à Doha, où les décisions importantes sont prises par l’état-major qatari. Malgré des résultats plutôt concluants, permettant au PSG d’avoir dix points d’avance en Ligue 1 et d’envisager sereinement la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’Argentin est au centre des critiques pour la qualité moindre du jeu de son équipe depuis son arrivée. Mauricio Pochettino avait demandé du temps la saison dernière pour permettre à ses joueurs de comprendre ses principes, mais force est de constater que le résultat se fait attendre, surtout après le recrutement colossal réalisé cet été par ses dirigeants qui pourraient perdre patience.

Alain Migliaccio, principal allier du PSG pour Zidane

D’après nos informations, le PSG a lancé les premières manoeuvres en cas de départ précipité de Mauricio Pochettino, engagé jusqu’en juin 2023 et qui préparerait déjà la prochaine étape de sa carrière selon les récentes révélations du Telegraph . Si Leonardo étudie actuellement deux pistes dans ce dossier, le Qatar a de son côté un avis assez tranché sur la question. Doha rêve de Zinedine Zidane depuis de nombreuses années et ne perd pas espoir à l’idée de voir le monument du football français débarquer ses rangs à l’avenir. Alors que les chances du PSG de parvenir à ses fins semblaient minces par le passé, la tendance a évolué au fil des mois. En effet, le club de la capitale peut compter sur un allier de taille en la personne d’Alain Migliaccio. Comme révélé par le10sport.com en avril 2020, le conseiller de Zinedine Zidane est convaincu du bien-fondé d’une arrivée à Paris pour l’ancien numéro 10 des Bleus et tenterait de le persuader d’opter pour le PSG après son départ du Real Madrid. Une information confirmée récemment par Foot Mercato , expliquant qu’Alain Migliaccio maintenait le contact avec les décideurs parisiens.

Le PSG a désormais ses chances