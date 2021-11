Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La femme de Zidane a déjà fait son choix !

Publié le 17 novembre 2021 à 17h15 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane dispose de plusieurs pistes prestigieuses pour son avenir, Véronique Zidane, sa femme, aurait un avis tranché sur la question.

Zinedine Zidane va-t-il reprendre du service dans les prochaines semaines ? Alors que le poste de Didier Deschamps reste sa grande priorité, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’écarterait pas la possibilité de repousser son retour chez les Bleus pour prendre les rênes d’un nouveau club. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Zidane reste la grande priorité du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino, une destination que le Français n’écarterait plus, notamment grâce à Alain Migliaccio, son proche conseiller. Selon The Daily Record , la piste Manchester United ne serait pas à rejeter également, grâce à la présence de Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane dans l’effectif des Red Devils , mais Véronique Zidane pourrait en décider autrement.

Véronique Zidane milite pour… du repos