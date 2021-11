Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel envoie un message clair sur la vente du club !

Publié le 18 novembre 2021 à 20h00 par A.D. mis à jour le 18 novembre 2021 à 20h04

Depuis de longues semaines, les spéculations s'enchainent quant à une future vente de l'ASSE. Interrogé sur le sujet, Claude Puel a tenu à faire passer un message clair.

L'ASSE sera-t-elle vendue très prochainement ? Difficile à dire. Depuis plusieurs semaines, le club du Forez serait sur le point d'être vendu. Toutefois, ce feuilleton semble être encore loin d'être terminé. Lors d'un entretien accordé à Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC Sport , Claude Puel s'est positionné sur la potentielle vente du club. Et comme l'a expliqué le coach de l'ASSE, il préfère ne pas y penser et se concentrer sur son opération sauvetage du club stéphanois.

«Cela créé du trouble, ce n'est pas sain»