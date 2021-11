Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le terrible constat de Claude Puel sur la vente du club...

Publié le 18 novembre 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que le processus de vente de l'ASSE tarde à se concrétiser, Claude Puel reconnaît que la situation a un impact sur le groupe qui continue de se battre pour son maintien.

Depuis plusieurs mois, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont lancé le processus de vente de l'ASSE. Le 23 novembre, KPMG, le cabinet d'audit mandaté pour éplucher les candidatures, présentera les offres jugées sérieuses et intéressantes aux actuels propriétaires qui devront donc trancher. En attendant, l'ASSE continue de se battre pour se maintenir en Ligue 1 avec une inquiétante 19e place et une seule victoire depuis les débuts de saison. Et Claude Puel reconnaît dans une interview accordée à L'Equipe que toutes les rumeurs entourant la vente du club ont un impact sur l'effectif.

«On ne peut donc pas dire qu’il n’a pas d’impact»