Mercato - ASSE : Claude Puel calme tout le monde pour cet hiver !

Publié le 18 novembre 2021 à 10h10 par A.M.

Alors que Jean-François Soucasse a récemment annoncé son ambition pour le mercato d'hiver de l'ASSE, Claude Puel se montre beaucoup moins optimiste.

Après une première partie de saison très délicate, et alors que la CAN va affaiblir son effectif de façon drastique, l'ASSE espère être active durant le mercato d'hiver. C'est d'ailleurs ce qu'annonçait Jean-François Soucasse ces derniers jours. « Bien évidemment, le club souhaite être actif pour ce mercato. Des profils ont été ciblés, des contacts pris. On a évidemment à cœur de pouvoir amener plus de conforts et de solutions à cette équipe pour assurer cet objectif qui est le nôtre, assurer le maintien », assurait le président exécutif de l'ASSE au micro de France Bleu . Un vœu partagé par Claude Puel, qui jette toutefois un froid sur les ambitions des Verts sur le marché...

«Etant donné notre enveloppe, on va s’appuyer sur des prêts»