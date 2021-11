Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une bataille colossale attend Xavi pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 18 novembre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Jesse Lingard ne voudrait pas prolonger et aimerait même partir dès janvier en prêt. Alertés par la situation de l'international anglais, le FC Barcelone, le Milan AC et l'Atlético de Madrid devraient se livrer un combat de titans en 2022.

Loin de faire partie des priorités d'Ole Gunnar Solskjaer, Jesse Lingard a fait ses valises en janvier dernier pour rejoindre West Ham. Prêté pour la deuxième partie de saison 2020-2021, l'attaquant anglais a fait forte impression. A tel point que les Hammers auraient souhaité le conserver, mais le technicien de Manchester United aurait mis son veto. Selon les informations de The Telegraph , West Ham aurait essayé de garder Jesse Lingard à l'issue de son prêt le 30 juin, mais Ole Gunnar Solskjaer aurait expliqué clairement que son attaquant n'était pas à vendre. Alors que son entraineur lui a promis qu'il allait le faire jouer cette saison, Jesse Lingard aurait été enchanté de rester à Manchester United à l'été 2021, et ce, malgré l'intérêt de six clubs à son égard. Toutefois, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas tenu parole et l'international anglais ne verrait plus du tout les choses de la même manière aujourd'hui.

Lingard veut fuir Manchester United dès janvier

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Jesse Lingard aurait pris une décision retentissante. Alors qu'Ole Gunnar Solskjaer ne lui donne pas un temps de jeu suffisant, l'ailier de 28 ans aurait décidé de ne pas prolonger avec les Red Devils . D'autant que la première offre de renouvellement de contrat qu'il a reçu aurait été inférieure à ce qu'il perçoit actuellement. Et sachant qu'il ne voudrait pas gâcher ses chances de disputer la Coupe du Monde 2022 avec l'Angleterre, Jesse Lingard voudrait désormais quitter Manchester United le plus tôt possible. Comme l'a indiqué The Telegrap h, le joueur formé dans le club mancunien souhaiterait partir dès le mois de janvier en prêt. Et heureusement pour lui, les pistes ne manqueraient pas pour rebondir.

Le Barça, le Milan AC et l'Atlético à la lutte pour Lingard ?