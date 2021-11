Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce coéquipier de Ronaldo a pris une décision fracassante !

Publié le 18 novembre 2021 à 19h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec Manchester United, Jesse Lingard aurait alarmé le FC Barcelone. Et heureusement pour le Barça, l'attaquant anglais ne compterait en aucun cas parapher un nouveau bail avec les Red Devils. D'ailleurs, Jesse Lingard voudrait même changer de club dès le mois de janvier sous la forme d'un prêt.

Formé à Manchester United, Jesse Lingard pourrait ne plus y faire long feu. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 28 ans figurerait dans le collimateur de Xavi. Alors qu'il vient de reprendre les rênes du FC Barcelone, le successeur de Ronald Koeman verrait d'un bon oeil l'idée de réaliser un coup à 0€ avec Jesse Lingard. Et l'ailier anglais pourrait lui faciliter la tâche.

Jesse Lingard veut quitter Manchester United dès janvier