Mercato - PSG : Raiola réclamerait un montant colossal pour Haaland !

Publié le 20 novembre 2021 à 0h15 par A.C.

Mino Raiola, agent entre autres d’Erling Haaland, est connu pour demander des grosses primes lors des négociations pour les joueurs de son écurie.

L’été 2022 va être chaud pour Mino Raiola. Il aura plusieurs joueurs en fin de contrat... et pas des moindres ! Il y a en effet Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli, mais surtout Paul Pogba, qui ne semble pas du tout enclin à prolonger avec Manchester United d’ici juin prochain. Erling Haaland n’est lui pas en fin de contrat, mais pourrait lui aussi quitter son club du Borussia Dortmund grâce à une clause présente de son contrat, qui oscillerait entre 75 et 90M€. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain est sur ses traces, mais récemment AS a annoncé que le Real Madrid rêverait de former un incroyable duo entre Haaland et Kylian Mbappé.

Raiola réclame une commission de 30M€