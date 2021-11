Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Erling Haaland sur le point de basculer ?

Publié le 19 novembre 2021 à 23h20 par La rédaction

Uli Hoeness, le président d’honneur du Bayern, s’est exprimé sur le dossier Erling Haaland. Décryptage.

Président d’Honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness s’est exprimé sur la possibilité de voir le buteur de Dortmund Erling Haaland rejoindre le Bayern Munich : « Nous devons prendre des risques, mais sans nous faire harakiri. Le conseil d'administration doit décider et en discuter, mais je sais qu'il n'y a rien de concret pour le moment. J'ai toujours dit : si je suis convaincu, je peux prendre de gros risques, même si cela se passe mal. Le prix ? Je ne sais pas, je ne connais pas les montants pour le moment, parce qu'il faut toujours voir l'ensemble ».

Nouvelle stratégie ?

Les propos du dirigeant bavarois pourraient marquer un changement de cap du Bayern. Autant dans le passé, les dirigeants interrogés sur le sujet repoussaient la possibilité d’une signature du buteur norvégien, mettant en avant la présence en pointe de Robert Lewandowski, autant cette fois Hoeness se montre beaucoup plus ouvert sur le sujet. Au sein du Bayern, le changement de discours est net et amène à penser qu’un changement de stratégie pourrait bien avoir été acté en interne sur la question du buteur. Si cela se confirmait dans les faits, alors cela marquerait l’arrivée d’un nouveau concurrent de taille pour le PSG dans le dossier Haaland, aux côtés du Real Madrid et de Manchester City.