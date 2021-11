Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’est tiré une balle dans le pied avec Mbappé !

Publié le 19 novembre 2021 à 19h30 par A.C.

La stratégie adoptée par les propriétaires du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé ne semble pas vraiment avoir fonctionné. La star de 22 ans s’approche en effet de la fin de son contrat avec le PSG et une prolongation ne semble pas du tout être au programme.

Dans exactement 42 jours, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec le club de son choix. Le Paris Saint-Germain, qui a investi pas moins de 180M€ en 2017, pourrait donc voir l’un des plus grands joueurs de son effectif filer gratuitement... un scénario catastrophique, même pour un club aux moyens illimités. Et ce ne sont pas les différentes sorties de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi qui y changeront quelque chose. En effet, le PSG a montré les dents cet été, refusant plusieurs offres du Real Madrid et sortant quelque part grandi de ce bras de fer. Mais à quoi cela aura-t-il servi, puisque Mbappé ne semble pas vouloir prolonger et échappera donc inévitablement au PSG ? Le club y perdra énormément d’argent, mais son image va également prendre un sacré coup, à seulement quelques mois d’un Mondial au Qatar qui devait être le théâtre parfait pour les stars du Paris Saint-Germain.

« Il y a une folie de clubs qui appartiennent à des États et qui ne vous vendent pas les joueurs »

Comptez sur Florentino Pérez pour remuer le couteau dans la plaie. Lors d’une récente réunion qui s’est tenue au stade Santiago Bernabéu, le président du Real Madrid est revenu sur le feuilleton estival de Kylian Mbappé, glissant un tacle au Paris Saint-Germain au passage. « Maintenant vous donnez 200 millions et ils ne vous les vendent pas » a déclaré Pérez, d’après MARCA . « Il y a une folie de clubs qui appartiennent à des États et qui ne vous vendent pas les joueurs ». Ce montant de 200M€ n’a jamais été confirmé, alors que les médias français s’étaient arrêtés autour de 180M€, mais cela n’en reste pas moins problématique. Avec ces 200M€ le PSG n’aurait pas seulement fait une plus-value sur Mbappé, mais aurait également décroché une somme record pour un joueur en fin de contrat et aurait pu rapidement réinvestir cette somme sur le marché des transferts.

La vengeance à 200M€ du Real Madrid