Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat colossal déjà promis à Kylian Mbappé !

Publié le 19 novembre 2021 à 16h45 par A.C.

L’avenir de Kylian Mbappé semble tout tracé, avec son contrat avec le Paris Saint-Germain qui se termine dans seulement quelques mois et le Real Madrid prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Dans un peu plus d’un mois, Kylian Mbappé sera libre de décider son avenir. Le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine en effet en juin prochain et à moins d’un incroyable retournement de situation, une prolongation semble compromise. Mais où pourrait rebondir Mbappé ? Un départ vers un cador de Premier League a semblé possible un temps, mais désormais le Real Madrid semble être largement favori, après avoir échoué à le recruter cet été. Récemment, AS a d’ailleurs annoncé que la star du PSG pourrait bien devenir la nouvelle figure de proue du nouveau projet de Florentino Pérez.

Le Real Madrid offre 25M€ net par à Mbappé