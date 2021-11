Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid... Laporta aurait fait une annonce surréaliste en privé !

Publié le 19 novembre 2021 à 11h45 par A.M.

Bien qu'il semble promis au Real Madrid, Kylian Mbappé suscite toujours l'intérêt de nombreux clubs. Y compris du FC Barcelone. Joan Laporta rêve d'attirer l'attaquant du PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a de grandes chances de quitter le PSG. Et pour cause, l'attaquant français a récemment confirmé qu'il avait réclamé son départ afin de rejoindre le Real Madrid. Le club merengue a d'ailleurs tenté d'arracher sa signature en transmettant plusieurs offres allant de 160 à 200M€... toutes refusées par le PSG. Malgré tout, les Madrilènes n'ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier et devraient revenir à la charge dès le 1er janvier en proposant un contrat à Kylian Mbappé afin qu'il s'engage au Real en vue de la saison prochaine.

Laporta rêve d'arracher Mbappé au Real Madrid