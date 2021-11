Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision fracassante prise par Mbappé pour son avenir ?

Publié le 18 novembre 2021 à 22h20 par La rédaction

Certaines révélations du quotidien AS amènent à penser que Kylian Mbappe a déjà fait son choix au sujet de son avenir. Analyse.

Dans son édition de mercredi, le quotidien sportif espagnol AS a lancé de nouvelles révélations dans le dossier Kylian Mbappe. Selon le média, les clubs de Premier League, à savoir Liverpool, Manchester City et Chelsea, les principaux concurrents du Real Madrid pour la signature de l’attaquant français, auraient abandonné le dossier.

Si les Anglais ont lâché l’affaire…

A l’analyse, il est même permis d’aller plus loin. Si des clubs comme Liverpool ou City ont abandonné le dossier Mbappe, alors qu’il est libre en juin, c’est forcément qu’ils ont obtenu l’information claire que ce dernier avait fait son choix en faveur du Real Madrid et qu’il ne servait plus à rien de maintenir le contact. Un scénario qui ne laisserait plus aucun espoir non plus au PSG pour une prolongation.