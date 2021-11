Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de théâtre dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 20 novembre 2021 à 11h00 par Th.B.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Manchester United songerait à s’attacher les services d’Ousmane Dembélé. De quoi placer l’attaquant du FC Barcelone dans un dilemme cornélien au sujet de son avenir.

Le FC Barcelone pourrait perdre Ousmane Dembélé à l’occasion du prochain mercato estival. La cause ? La situation contractuelle dans laquelle le champion du monde se trouve. En effet, en fin de saison, l’engagement liant Dembélé au Barça arrivera à son terme, et bien que le principal intéressé ait fait part à certains dirigeants du club culé de sa volonté de poursuivre son aventure blaugrana, une réponse définitive n’aurait pas été soumise par ses représentants au sujet d’une prolongation de contrat. Et en parallèle, Manchester United aurait fait irruption dans ce dossier chaud.

Un dilemme cornélien pour Dembélé ?