Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino a fait une terrible annonce en coulisses !

Publié le 20 novembre 2021 à 11h15 par H.G.

En dépit du fait qu’il soit le jeune ayant obtenu le plus de temps de jeu en ce début de saison, Eric Junior Dina-Ebimbe aurait demandé son départ à la direction du PSG.

Il est clairement difficile pour les jeunes du PSG de se faire une place dans l’équipe première du club de la capitale tant l'effectif est conséquent. Xavi Simons et Edouard Michut sont les mieux placés pour en témoigner. Cependant, Eric Junior Dina-Ebimbe a réussi à se démarquer sous les ordres de Mauricio Pochettino dans la mesure où il est parvenu à gratter quelques minutes en ce début de saison, et même une titularisation contre les Girondins de Bordeaux avant la trêve. Seulement voilà, cela ne serait pas suffisant au yeux du milieu de 20 ans.

Départ en janvier pour Eric Junior Dina-Ebimbe ?