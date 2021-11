Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Un attaquant ouvre à la porte à son retour !

Publié le 20 novembre 2021 à 10h32 par La rédaction

Prêté à Famalicão en fin de mercato, Simon Banza réalise un excellent début de saison. Et il évoque son avenir alors que son prêt s'accompagne d'une option d'achat.