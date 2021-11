Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cruyff, Guardiola... Laporta annonce la couleur pour Xavi !

Publié le 20 novembre 2021 à 10h00 par La rédaction

Revenu au FC Barcelone pour prendre les rênes de l'effectif catalan, Xavi dirigera son premier match ce samedi contre l'Espanyol. Joan Laporta, lui, placerait de grands espoirs en le technicien espagnol. Le président du Barça lui a donc rendu un énorme hommage, le comparant à Johan Cruyff et Pep Guardiola.

Après avoir licencié Ronald Koeman, le Néerlandais n’apportant pas les résultats escomptés, le FC Barcelone s’est attaché les services de Xavi. Les négociations n’ont pas été de tout repos avec Al-Sadd, club où officiait l’Espagnol depuis sa retraite. Mais les dirigeants catalans sont tout de même parvenus à trouver un accord dans le dossier. Et après de multiples révélations sur le transfert de Xavi, la ligue espagnole présidée par Javier Tebas a validé le retour du champion du monde 2010. De ce fait, le technicien espagnol dirigera son premier match sur le banc blaugrana ce samedi lors du derby contre l’Espanyol. De son côté, Joan Laporta placerait de grands espoirs en Xavi.

« Xavi est l'héritier de Cruyff tout comme Guardiola l'a été »