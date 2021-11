Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut déjà plomber un dossier chaud du Real Madrid !

Publié le 20 novembre 2021 à 0h30 par D.M.

Malgré l'arrivée de Daniel Alves, le Barça souhaiterait recruter un nouveau latéral droit. Le club catalan aurait coché le nom de Noussair Mazraoui, aussi dans le viseur du Real Madrid.

A la recherche d’un latéral droit, le Real Madrid aurait ciblé l’un des joueurs les plus en vogue du moment. Selon les informations d’ ESPN , le club espagnol suivrait avec attention la situation de Noussair Mazraoui, qui voit son contrat avec l’Ajax Amsterdam expirer en juin prochain. Le Bayern Munich, Arsenal, la Juventus, le Milan AC et l’AS Roma seraient aussi intéressés par le latéral droit et voudraient saisir cette opportunité. Mais une autre grande équipe européenne se serait immiscée dans ce dossier Mazraoui.

Le Barça observerait Mazraoui