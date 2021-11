Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez face à une concurrence XXL pour sa nouvelle piste ?

Publié le 19 novembre 2021 à 1h00 par La rédaction

En quête de renfort dans le couloir droit de la défense, le Real Madrid s'intéresserait à Noussair Mazraoui. Mais le club madrilène ne serait pas le seul à suivre le dossier du latéral de 24 ans de l'Ajax.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a décidé de se séparer d’Alvaro Odriozola, qui s’est envolé en prêt du côté de la Fiorentina. Mais entre temps, le club madrilène ne s’est pas attaché les services d’un autre latéral droit pour suppléer Dani Carvajal. Si Lucas Vazquez était une bonne alternative à ce poste sous Zinédine Zidane la saison dernière, Carlo Ancelotti envisagerait davantage l’Espagnol comme un ailier que comme un défenseur. De ce fait, Florentino Pérez se serait mis à la recherche d’un nouveau joueur pour apporter des solutions au technicien italien dans le couloir droit de sa défense. Et son intérêt semble se porter sur Noussair Mazraoui, latéral droit de l’Ajax. Le joueur de 24 ans est en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas prolongé avec le club néerlandais pour le moment. Cependant, les Merengue ne seraient pas seuls sur le dossier.

D’autres grands clubs européens suivraient Mazraoui