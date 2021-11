Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le salaire hallucinant de Daniel Alves est dévoilé !

Publié le 20 novembre 2021 à 0h00 par D.M.

Arrivé au FC Barcelone après son départ de Sao Paolo en septembre dernier, Daniel Alves s'est engagé avec le FC Barcelone. Et le joueur brésilien a fait des sacrifices pour rejoindre son équipe de cœur

La première recrue hivernale du FC Barcelone est connue. Plus de cinq ans après son départ, Daniel Alves est de retour en Catalogne avec de solides ambitions. « Je voulais revenir pour jouer. Je vous garantis que je peux vous aider. Je peux aider les joueurs à savoir ce qu'est le Barça. J'ai eu des réunions et quand j'ai su que Xavi allait s'en occuper, je me suis dit que Xavi savait ce que je pouvais faire. C'est là que mes chances de retour ont augmenté » a confié le joueur de 38 ans lors de sa présentation. Ce vendredi, la presse espagnole a dévoilé les dessous du contrat de Daniel Aves.

Daniel Alves touchera 13 000 € par mois