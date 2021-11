Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland poserait une condition pour son avenir !

Publié le 20 novembre 2021 à 10h45 par Th.B.

Alors qu’il pourrait bien être le tube de l’été à la prochaine intersaison, compte tenu de sa situation contractuelle, Erling Brait Haaland aurait une demande sportive spécifique pour ses courtisans dans lesquels le PSG fait partie.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin prochain, le PSG devrait se lancer sur les traces d’Erling Braut Haaland, piste prioritaire des décideurs du PSG comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier. Néanmoins, la concurrence serait rude dans cette opération, et notamment en raison du fait qu’une clause libératoire est incluse dans son contrat pour un montant de 75M€ et qui serait effective à compter de 2022. De quoi susciter l’intérêt des plus grands clubs européens et compliquer ainsi les affaires du PSG.

Haaland réclamerait un projet gagnant