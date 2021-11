Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un avertissement pour Erling Haaland !

Publié le 20 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG pour venir remplacer Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Haaland intéresse également le FC Barcelone qui se positionne sur le dossier.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en août dernier, le PSG a déjà préparé son plan de vol pour assurer la succession de Kylian Mbappé pour l’été 2022 et cible notamment Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Mais le Qatar ne sera pas seul sur le buteur norvégien de Dortmund qui affole l’ensemble des cadors européens, et notamment le FC Barcelone qui compte bien faire de l’ombre au PSG…

Barcelone se positionne pour Haaland