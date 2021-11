Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage troublant sur le recrutement estival…

Publié le 20 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté définitivement par l’OM cet été après un premier passage en prêt, Pol Lirola livre les coulisses de son transfert qui a mis beaucoup de temps à se concrétiser durant le mercato estival en raison de son ancien club.

Titulaire indiscutable la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli à l’OM alors qu’il n’était que prêté par la Fiorentina, Pol Lirola (24 ans) a donc logiquement été désiré par l’entraîneur argentin pour la suite de son projet. Finalement, au terme d’un long feuilleton, le club italien et l’OM ont réussi à trouver un accord à hauteur de 13M€ pour le transfert de Lirola, mais ce dernier raconte dans les colonnes de La Provence à quel point cette période d’incertitude durant le mercato estival a été pesante.

« Ils ne se sont pas bien comportés avec l’OM »