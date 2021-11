Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi fait passer un message très fort à Coutinho !

Publié le 19 novembre 2021 à 23h00 par D.M.

Présent en conférence de presse, Xavi s'est prononcé sur la situation de Philippe Coutinho, annoncé sur le départ par la presse espagnole.

Recruté par le FC Barcelone contre un chèque de 135M€, Philippe Coutinho n’a jamais retrouvé en Catalogne le niveau aperçu lors de son passage plus que réussi à Liverpool. L’international brésilien n’a jamais réussi à s’installer durablement au sein de l’équipe première et aurait perdu la confiance de ses dirigeants. Ce vendredi, As explique que le FC Barcelone voudrait tourner la page Coutinho et le vendre lors du prochain mercato hivernal. Présent en conférence de presse, Xavi s’est prononcé sur la situation du milieu offensif.

« C'est un joueur qui peut être très important pour l'équipe »