Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour l'arrivée de cette star de Premier League !

Publié le 20 novembre 2021 à 12h00 par La rédaction

Depuis quelques jours maintenant, la presse anglaise et espagnole évoquait un fort intérêt du FC Barcelone pour Raheem Sterling. Cependant, sa possible arrivée en Catalogne pourrait rapidement se compliquer.

En quête de renforts dans presque tous les secteurs de jeu, le FC Barcelone explorerait plusieurs pistes. De ce fait, ce jeudi, le journaliste Gerard Romero révélait que le club catalan était attentif à la situation d’Andreas Christensen. Le défenseur de Chelsea est en fin de contrat en juin prochain et pour le moment, il n’aurait toujours pas prolongé. Une situation qui plairait au FC Barcelone comme l’expliquait Matteo Moretto. Mais il n'est pas le seul joueur de Premier League à être pisté par le Barça . En effet, Raheem Sterling, en manque de temps de jeu à Manchester City, serait vu comme l'une des pistes prioritaires de Xavi pour le prochain mercato hivernal. Cependant, son arrivée pourrait se compliquer rapidement.

L'arrivée de Sterling se complique