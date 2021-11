Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable surprise réservée par Erling Haaland ?

Publié le 20 novembre 2021 à 19h45 par D.M.

Courtisé par les plus grandes équipes européennes, Erling Haaland pourrait bien décider de rester au Borussia Dortmund jusqu'en juin 2023.

Agé de 21 ans, Erling Haaland sera certainement l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Bien que sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024, l’international norvégien aimerait rejoindre un club plus huppé, qui pourrait lui permettre de remporter le Ballon d’or. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, le PSG pourrait le recruter à la fin de la saison en cas de départ de Kylian Mbappé. L’entourage d’Haaland n’a pas non plus écarté un départ vers le Real Madrid au quotidien espagnol As .

Haaland pourrait décider de rester jusqu'en 2023 au BVB