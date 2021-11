Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Mbappé… L’hiver de tous les dangers pour Leonardo ?

Publié le 20 novembre 2021 à 14h30 par Th.B.

Au cours du mercato hivernal, Leonardo devrait y voir plus clair en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé, mais aussi son éventuelle succession. D’ailleurs, le directeur sportif du PSG pourrait voir un ou plusieurs trains passer pour le remplaçant de Mbappé en janvier. Explications.

Samedi dernier, l’Équipe de France a surclassé le Kazakhstan au Parc des princes en passant huit buts à son adversaire. Lors de cette grande victoire, Kylian Mbappé a inscrit un quadruplé dans son jardin. Un stade que l’attaquant du PSG pourrait quitter en fin de saison, soit au moment de l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. En effet, à l’instant T, aucune avancée concrète ne serait à noter au niveau de la prolongation du champion du monde tricolore qui a lâché un énigmatique message dans la foulée du succès des Bleus. « Je ne sais pas, je ne sais pas encore (sourire). Je suis là. Cette saison, j’ai dit que j’ai passé cinq années extraordinaires, j’ai profité de chaque instant et je continue à le faire. Maintenant, plein de grandes choses vont venir, de grandes échéances, mais j’ai déjà parlé de cela » . Il semblerait, si on lit entre les lignes, que le PSG est susceptible d’être prochainement de l’histoire ancienne, d’autant plus que Kylian Mbappé a avoué à L’Équipe et RMC Sport avoir demandé à ses dirigeants de le laisser partir à la dernière intersaison. À une poignée de semaines du mercato hivernal, l’épilogue de ce feuilleton pourrait se rapprocher puisque dès le 1er janvier, Mbappé sera dans son droit de se mettre d’accord sur les bases d’un contrat avec le Real Madrid ou un autre grand club européen. Ce qui forcerait le PSG et son directeur sportif Leonardo à passer la seconde au niveau de la succession de Kylian Mbappé.

Adeyemi fixé sur son avenir dès cet hiver ?

À en croire divers médias étrangers, le PSG verrait d’un très bon oeil une arrivée de Karim Adeyemi (19 ans) en fin de saison afin de combler le vide laissé par Kylian Mbappé. Néanmoins, le jeune international et buteur du RB Salzbourg ne figurerait pas uniquement sur les tablettes du PSG. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et surtout le FC Barcelone seraient sur les rangs. D’ailleurs, Mundo Deportivo et le journaliste Gerard Romero ont dernièrement fait savoir qu’un accord pour le transfert d’Adeyemi pour la fin de saison pourrait se concrétiser prochainement. Dès le mercato hivernal, la piste menant au talent allemand pourrait s’être envolée pour le PSG. Et ce n’est pas le dirigeant de Salzbourg, Harald Lürzer qui dira le contraire comme il l’a souligné à Sport BILD . « Nous sommes conscients que Karim franchira probablement la prochaine étape l'été prochain. Salzbourg ne veut pas mettre d'obstacles sur le chemin ».

Premiers rendez-vous pour Haaland cet hiver ?