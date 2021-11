Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Réunion au sommet pour l'avenir de Solskjaer !

20 novembre 2021

Après la nouvelle défaite de Manchester United ce samedi face à Watford (4-1), les dirigeants du club ont décidé de se réunir pour évoquer l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer.