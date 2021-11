Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier chaud de Leonardo prend une énorme tournure !

Publié le 20 novembre 2021 à 18h15 par Th.B.

Bien que le PSG songerait à Antonio Rüdiger, le défenseur de Chelsea qui est en fin de contrat à l’issue de la saison n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid et le Bayern Munich.

Le PSG serait en quête de renforts sur le marché afin de renforcer l’axe centrale de la défense de l’effectif de Mauricio Pochettino. D’ailleurs, l’entraîneur du PSG aurait validé l’option Antonio Rüdiger lors de discussions avec ses dirigeants selon Foot Mercato . L’international allemand évolue à Chelsea et verra son contrat arriver à expiration à la fin de la saison. Et en l’état, il ne devrait pas y avoir de plus amples discussions avec Chelsea pour le prolonger puisque les négociations auraient été rompues selon Ok Diario.

Le Real Madrid et le Bayern mèneraient la danse