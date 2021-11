Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec cette star de Klopp !

Publié le 20 novembre 2021 à 23h10 par Th.B.

Alors que le PSG songerait notamment à Mohamed Salah pour combler l’éventuel vide que Kylian Mbappé devrait laisser en fin de saison, les dirigeants de Liverpool auraient toutes les peines du monde à renouveler le contrat de l’Égyptien.

« Combien de temps encore je me vois ici à Liverpool ? Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'à mon dernier jour de football. Mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi ». Voici le message que Mohamed Salah confiait au cours d’un entretien accordé en octobre dernier à Sky Sports dans le cadre du derby d’Angleterre remporté par Liverpool sur la pelouse de Manchester United (5-0). Depuis, la situation contractuelle de l’Égyptien n’a pas vraiment évoluée. Salah est toujours seulement lié à Liverpool jusqu’en juin 2023. Ce qui permettrait au PSG et autres courtisans de l’ailier de continuer à rêver de sa venue.

Pas d’avancée pour la prolongation de contrat de Salah