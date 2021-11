Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah lâche une réponse troublante sur son avenir !

Publié le 20 novembre 2021 à 17h10 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Mohamed Salah a laissé planer le mystère concernant son avenir à Liverpool.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans les prochains mois. Le Real Madrid serait en effet en bonne position pour mettre la main sur le champion du monde tricolore l’été prochain, obligeant le PSG à se pencher sur sa succession dès maintenant. Plusieurs attaquants de haut niveau sont déjà annoncés sur les tablettes parisiennes, à l’instar de Mohamed Salah, apprécié depuis plusieurs années au Qatar. Lié à Liverpool jusqu’en 2023, l’Egyptien n’a pas encore trouvé d’accord pour prolonger et pourrait ainsi plier bagage lors du prochain mercato estival si sa situation n’a pas évolué d’ici là. Mais pour le moment, l’attaquant de 29 ans ne se projette pas.

« Où j’aimerais aller après Liverpool ? Je ne sais toujours pas »