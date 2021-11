Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un énorme message de... Carlo Ancelotti !

Publié le 20 novembre 2021 à 17h00 par La rédaction mis à jour le 20 novembre 2021 à 17h11

Alors que Xavi fera ses grands débuts ce samedi en tant qu'entraîneur du FC Barcelone, l'Espagnol a reçu un beau message de Carlo Ancelotti, le rival madrilène.

C'est le grand soir pour Xavi sur le banc du Barça. Près de deux semaines après son intronisation à la tête du FC Barcelone, l'ancien milieu de terrain va faire ses débuts ce samedi en tant qu'entraîneur du club culé. Une première qui s'annonce déjà bouillante pour Xavi, puisque le Barça reçoit son voisin de l'Espanyol de Barcelone pour le compte de la 14e journée de Liga. Et pour cette occasion, la légende des Blaugrana sera observée de très près par Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid.

« Je suis sûr que Xavi apportera quelque chose de nouveau au Barça »