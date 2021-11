Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut tenter un coup légendaire pour remplacer Mbappé !

Publié le 20 novembre 2021 à 16h45 par D.M.

Afin de pallier le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG souhaite s'attaquer à Erling Haaland comme l'avait annoncé le 10 Sport.com en exclusivité dès le mois d'août.

Le Real Madrid a joué son va-tout dans le dossier Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival. Après avoir observé la situation de loin, le club espagnol a approché les dirigeants du PSG à la fin du mois d’août pour évoquer un transfert de l’international français. Florentino Perez aurait transmis plusieurs offres, dont une fixée à 180M€. Le président du Real Madrid était même prêt à monter jusqu’à 200M€, mais Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir à son homologue qu’il n’était pas question d’un départ pour Kylian Mbappé. Mais alors que son joueur voit son contrat expirer en juin prochain, le dirigeant du PSG ne devrait pas avoir son mot à dire en 2022.

Haaland pour remplacer Mbappé ?