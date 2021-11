Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti peut y croire pour ce gros départ !

Publié le 20 novembre 2021 à 16h00 par La rédaction

Depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, Marco Asensio ne figure plus parmi les titulaires indiscutables du Real Madrid. Les Merengue songeraient à s'en séparer, et ce ne serait pas les prétendants qui manqueraient à l'appel pour l'avenir de l'Espagnol.

Recruté par le Real Madrid en 2015, Marco Asensio pourrait voir son aventure au sein du club madrilène se terminer prochainement. En effet, le milieu offensif polyvalent ne figure pas parmi les titulaires indiscutables de Carlo Ancelotti, lui qui n’a été présent qu’à quatre reprise dans le onze de départ du technicien italien sur 12 matchs disputés toutes compétitions confondues. L’Espagnol étant en fin de contrat en juin 2023, les Merengue envisageraient donc de se séparer de lui afin de récupérer une indemnité de transfert. Et ce ne serait pas les prétendants qui manqueraient à l’appel pour Marco Asensio.

Plusieurs clubs s’intéressent à Marco Asensio