Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli reçoit un énorme message en interne !

Publié le 20 novembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Arrivé sur le banc de l'OM en mars dernier, Jorge Sampaoli semble faire l'unanimité à Marseille. Leonardo Balerdi se réjouit d'évoluer sous les ordres de son compatriote qui a remplacé André Villas-Boas.

Durant l'été 2019, André Villas-Boas a débarqué sur le banc de l'Olympique de Marseille pour remplacer Rudi Garcia, pris en grippe par les fans du club phocéen. Et après une saison aboutie, conclue par une qualification pour la Ligue des Champions, le technicien portugais a rapidement déchanté et le départ d'Andoni Zubizarreta puis le parcours catastrophique en C1 ont finalement poussé Pablo Longoria à se séparer d'AVB dont la relation avec sa direction s'était clairement refroidie. L'OM a ainsi misé sur Jorge Sampaoli, qui était en poste à l'Atlético Mineiro. Arrivé en mars dernier, l'Argentin a tout de suite été adopté par les fans olympiens. Il faut dire que le tempérament de feu du Pelado n'est pas sans rappeler celui de Marcelo Bielsa. Et dans le vestiaire aussi Jorge Sampaoli semble l'unanimité.

Balerdi est fan de Sampaoli