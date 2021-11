Foot - Mercato - OM

Mercato : L'OM fait une gros annonce en coulisse pour cet hiver !

Publié le 20 novembre 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que la DNCG a annonce que la masse salariale ainsi que les indemnités de transfert seraient encadrées à l'OM, au sein du club, on tente de rester optimiste.

Après un été très agité, l'OM va-t-il encore animer le mercato cet hiver ? S'il est encore trop pour répondre à cette question, Jorge Sampaoli a quant à lui une idée sur la question. « On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n'a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu'ils comprennent nos besoins. Parfois c'est possible, parfois non », assurait le technicien argentin en conférence de presse. Mais son souhait sera peut-être difficile à exaucer.

«Pas de blocage»